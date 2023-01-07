Подоляк розповів, що треба ЗСУ для контрнаступу: "Ворог буде тікати з нашої території"

Радник голови ОП переконаний, що необхідна для контрнаступу зброя і техніка деморалізує ворога.

Ні нова мобілізація в Росії, ні її плани наступати на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках не зупинять Україну у прагнення звільнити свої території.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 "Канал".

Подоляк зазначив, що мобілізація в Росії не припинялась, адже спершу був призов на військову службу, прихована мобілізація, відкрита часткова мобілізація, яка триває і досі.

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"Питання не в кількості мобілізованих – у них і так велика армія, яка нараховує, за їхніми заявами, 1 мільйон 17 тисяч осіб. Але проблема в тому, чи отримують мобілізовані злагодження, амуніцію, зброю. А все це є дуже дефіцитним в Росії", – звернув увагу радник голови ОП.

Він додав, що у країни-агресорки є й проблеми зі снарядами, ракетами та дронами.

"В Росії на порядку денному питання – чим воювати, а не ким. За цей час вони втратили навіть інструкторів, які б мали злагодити цих мобілізованих і зробити з них більш-менш боєздатні загони", – повідомив Подоляк.

Щодо дій України, то він розповів, що держава прагне мінімізувати втрати під час контрнаступу. Для цього армії необхідно багато бронетехніки: йдеться про 500-700 танків і БТРів. Це дозволить ЗСУ швидко пересуватись окупованими територіями. Необхідні також певні ракети певної дальності: 100 плюс км, а краще – 200 плюс км.

"Таким чином ми дуже швидко знищимо залишки логістичної інфраструктури росіян, завдяки яким вони й воюють. Також ми знищимо все, що дозволяє Росії вбивати наших військових. Ворог буде деморалізований остаточно і буде тікати з нашої території", – запевнив радник голови президентського офісу.

Він додав, що окупанти вже тікають з української землі. Так, члени ПВК "Вагнер" втекли з Бахмута після багатьох невдалих спроб захопити місто.

Контрнаступ ЗСУ

Очільник української розвідки Кирило Буданов анонсував, що навесні ЗСУ планують "серйозний" контрнаступ по всій Україні – від Криму до Донбасу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що для виходу військ на рубежі 23 лютого Україні потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

Зауважимо, 6 січня у США оголосили новий пакет військової допомоги для України, до якого зокрема увійшли БМП Bradley, 155-мм самохідні гаубиці з боєприпасами та 105-мм буксирувані гаубиці.

Зазначимо, що Німеччина передасть України близько 40 БМП Marder та одну систему ППО Patriot вже у першому кварталі 2023 року.

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