Подоляк розповів, скільки крилатих ракет випустила Росія по українській землі

За час повномасшабного вторгнення Росія випустила по території України 1900 крилатих ракет.
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що наступною від рук Путіна може постраждати Європа і мало не весь світ.
Про це він написав у своєму Твіттері.
"1900 ударів крилатими ракетами завдала "команда Путіна" по містах України. 1900 варварських ударів по цивільних об'єктах з єдиною метою – вбивати українців. Саме це – масові вбивства крилатими ракетами – і є суттю "русского мира". Сьогодні Україна, завтра Європа, післязавтра – світ", — наголосив Подоляк.
Нагадаємо, за інформацією Пентагону, більшість ракетних пусків і авіаударів по Україні, припадають на Маріуполь і в район Операції об'єднаних сил, переважно на Донбас.
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