Подоляк розповів, скільки українських воїнів гине щодня на фронті

На початку червня в Україні вперше озвучили кількість втрат армії України у війні проти Росії – від 100 до 200 солдатів щодня, які гинули через відсутність паритету між українськими і російськими військовими можливостями.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк озвучив нові цифри щодо втрат армії України та що на це впливає.

Про це він розповів у інтерв'ю ВВС.

Так, за його словами, цифри зменшилися десь в 2,5 - 3 рази від тієї цифри.

"Я думаю, що десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ", - говорить Подоляк.

Він пояснив, що у червні був перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість наших втрат.

"Але сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє – наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони зробили заяву про кількість загиблих захисників України.

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