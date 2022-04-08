Подоляк розповів, як зараз відбувається переговорний процес з Росією

Подоляк розповів, як зараз відбувається переговорний процес з Росією

Він зазначив, що переговори з країною-агресоркою дозволяють вирішити питання гуманітарних коридорів.

Переговорний процес між делегаціями України та Росії триває постійно. Є зустрічі, коли делегації безпосередньо між собою зустрічаються, підводяться якісь проміжні підсумки. А є постійний онлайн-процес, в якому беруть участь робочі групи – дипломатична, юридична, військова.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна.

Для України переговорний процес є важливим, оскільки він дає можливість укласти таку формульну угоду, в рамках запропонованого президентом Зеленським механізму, коли Україна не тільки буде тет-а-тет розмовляти з Росією про війну і мир, але буде це робити в присутності інших впливових держав.

За його словами, цей процес дозволяє визначити базові параметри формульного документа про гарантії безпеки.

Він також зазначив, що після звірств російський окупантів у Бучі, є деяка зміна переговорного фону.

"Це не питання власне ведення переговорів, а емоційний фон, на якому ці переговори ведуться. Українське суспільство зараз з набагато більшим негативом ставиться до будь-якої переговорної концепції, яка стосується РФ. Російську Федерацію в світі все сильніше не сприймають як цивілізовану державу, яка живе за правилами цивілізації", - сказав він.

Подоляк також наголосив на важливості й надалі продовжувати переговорний процес, оскільки він дозволяє вирішувати гуманітарні питання.

"Президент не раз вже говорив, що переговорний процес повинен йти в будь-якому випадку, тому що він все-таки дозволяє вирішувати питання гуманітарних коридорів, обміну полонених. Тобто, щоб спробувати все-таки в рамках переговорного процесу повернути Росію в адекватний стан з точки зору правил і звичаїв ведення війни", - говорить він.

Нагадаємо, Михайло Подоляк вважає, що будь-яке тимчасове перемир'я з Росією – це шлях до подальшої ескалації та війни.

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