Подоляк розповів, яка техніка потрібна ЗСУ для контрнаступу і домінування на полі бою

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що українським воїнам для домінування на полі бою потрібні далекобійні ракети та авіація. Важливо, аби міжнародні партнери допомогли з цим.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

За словами Подоляка, для контрнаступу та зменшення втрат у живій силі і техніці треба знищувати артилерійські можливості армії РФ.

"Ключовий аргумент Росії сьогодні на полі бою - артилерія, тяжка артилерія 152, 122. Саме далекобійні ракети дозволять суттєво зменшити їх складські можливості. Тобто артилерійські снаряди будуть у набагато меншій кількості", - наголосив представник ОП.

Важлива для пристояння ворогові й авіація, зауважує Подоляк. Зокрема, для того, аби закрити небо над критичною інфраструктурою. За його словами, Україна поступово вибудовуватиме "абсолютно нову унікальну систему "закрите небо", яка буде складатися з десятків різновидів протиракетної оборони.

"Винищувачі і штурмова авіація потрібні для того, щоб домінувати на полі бою з точки зору ефективного знищення російських сил і російської техніки", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, експерти вважають, що 2023 рік може стати вирішальним у війні з Росією, Збройні сили України матимуть гарні можливості для наступу. Росія стратегічно вже програла, втративши всі здобутки минулих років.

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