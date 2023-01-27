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Подоляк розповів, яка техніка потрібна ЗСУ для контрнаступу і домінування на полі бою

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Подоляк розповів, яка техніка потрібна ЗСУ для контрнаступу і домінування на полі бою

Фото: Associated Press

Зокрема, дуже важлива авіація.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що українським воїнам для домінування на полі бою потрібні далекобійні ракети та авіація. Важливо, аби міжнародні партнери допомогли з цим.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

За словами Подоляка, для контрнаступу та зменшення втрат у живій силі і техніці треба знищувати артилерійські можливості армії РФ.

"Ключовий аргумент Росії сьогодні на полі бою - артилерія, тяжка артилерія 152, 122. Саме далекобійні ракети дозволять суттєво зменшити їх складські можливості. Тобто артилерійські снаряди будуть у набагато меншій кількості", - наголосив представник ОП.

Важлива для пристояння ворогові й авіація, зауважує Подоляк. Зокрема, для того, аби закрити небо над критичною інфраструктурою. За його словами, Україна поступово вибудовуватиме "абсолютно нову унікальну систему "закрите небо", яка буде складатися з десятків різновидів протиракетної оборони.

"Винищувачі і штурмова авіація потрібні для того, щоб домінувати на полі бою з точки зору ефективного знищення російських сил і російської техніки", - наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, експерти вважають, що 2023 рік може стати вирішальним у війні з Росією, Збройні сили України матимуть гарні можливості для наступу. Росія стратегічно вже програла, втративши всі здобутки минулих років.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1523
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