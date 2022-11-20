Подоляк розповів, яка зброя необхідна Україні, щоб наблизити перемогу

Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки.
Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, яка зброя потрібна Україні для перемоги у війні, зокрема, 150-200 танків та 100 артилерійських систем.
Про це він сказав в інтерв’ю France 24, пише Українська правда.
"Українська влада закликає до збільшення поставок західної зброї, що дуже важливо взимку. Україні потрібно ще 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 ракетних систем залпового вогню, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо", - уточнив він.
Подоляк також згадав американські ракети ATACMS з дальністю дії 300 км.
На його думку, такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі військові склади, розташовані в глибині окупованих територій.
Раніше стало відомо, що держконцерн "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше шістьма країнами-членами НАТО.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Велику Британію та Канаду допомогти створити ракетний щит, щоб держава могла захиститися від російських атак по об'єктах інфраструктури.
За підсумками засідання у форматі "Рамштайн-7" стало відомо, що Україна отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.
Читайте також: