Подоляк розповів, яка зброя потрібна ЗСУ для успішної ліквідації окупантів і захисту міст України

Україні потрібно більше зброї. Країна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню, що дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади РФ.

Україна у війні з Росією також потребує збільшення кількості безпілотних літальних апаратів.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Tagesspiegel, повідомляє пресслужба ОП.

"Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу", – уточнив він.

Подоляк пояснив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, аби після відступу Росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

Крім того, він висловив сподівання на активну участь канцлера Німеччини Олафа Шольца у питанні постачання Україні якомога більшої кількості сучасної зброї. Подоляк зауважив, що заяви Шольца свідчать про його наміри змінити відносини з Росією.

"Німеччина тепер повинна піти іншим шляхом, зрозуміти, якою насправді є Росія", – сказав Подоляк і додав, – "Що більше й швидше ми отримаємо важке озброєння, то швидше зможемо зупинити цю війну".

Нагадаємо, українська військовослужбовиця заявила, що "війна може затягнутися до холодів".

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