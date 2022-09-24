Подоляк: "Санкції та ізоляція так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації"

Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація і остаточне стратегічне обнулення так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації.

Про це йдеться у дописі радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії – вкрай відсталій в технічному сенсі країні – сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація і остаточне стратегічне обнулення так і не допомогли Ірану зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Олексій Арестович назвав причини, які змусили росіян використати іранський безпілотники, і спрогнозував наслідки їх застосування.

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