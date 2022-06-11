Подоляк відповів Байдену: "Безглуздо звинувачувати Україну, яка бореться з Росією понад 100 днів"

Українська влада чудово розуміла, що саме задумала Росія.

Президент України Володимир Зеленський щодня отримував аналітичні звіти щодо російських військ на кордоні.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає Офіс президента.

“Про те, що Росія розробляє різні сценарії експансії, ми чудово розуміли. У Володимира Зеленського на столі постійно була відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідках/даних. Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів. Питання завжди було лише у тому, яким саме буде обсяг вторгнення? Поза сумнівом, обсяг вторгнення, який ми побачили 24 лютого, шокував багато країн, включаючи наших партнерів. Ще раз повторю: Україна розуміла наміри росіян, чекала на той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього. Про що свідчить, серед іншого, розподіл складів боєприпасів і зброї в цілому, блискавична реакція на багаторівневе вторгнення та розбудова оборонних можливостей, ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, що різко зламали первинні російські плани”, - сказав він.

З його слів, обсяг вторгнення, інтенсивність обстрілів всієї території країни, справді не можна було передбачити.

“І якщо виходити з підсумкового російського сценарію – атака крилатими ракетами переважної більшості наших регіонів – тоді евакуації підлягала б вся країна. Вважаю, що це просто неможливо навіть обговорювати. А ось що важливо, тому що швидкість, з якою перебудувалося держуправління на військові рейки та практично блискавичний вихід нашої країни із шоку. Ну, і нарешті, ключове, мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться у повноцінній війні проти набагато ресурснішого опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, чудово їх знаючи”, - додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що президент Володимир Зеленський нібито "не хотів чути" попередження щодо планів РФ повномасштабно нападу на Україну.

А радник Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв, що Путін вирішив розпочати підготовку до війни з Україною у лютому 2021 року, після арешту його кума - Віктора Медведчука.

Подоляк назвав умову продовження переговорів з Росією

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