Подоляк відповів, чи є конфлікт між Україною та Польщею напередодні зустрічі Зеленського та Дуди

Подоляк наголошує, що у Польщі зараз тривають виборчі перегони.

Президент Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда невдовзі мають зустрітися на тлі напруженості між Україною і Польщею через рішення Варшави щодо українського зерна. Польща і надалі залишається для нас важливим стратегічним партнером.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

Подоляк наголосив, що Польща є вкрай активною дипломатичною, інформаційною, проукраїнськи налаштованою.

"Ні сьогодні, ні вчора – немає ніякого напруження. І не буде до кінця війни ніякого напруження", - відповів він.

Як пояснює Подоляк, будь-які країни, мають свої національні економічні інтереси, тому що вони мають задовольняти соціальні, фінансові потреби, бізнес-потреби свого населення. Польща так само.

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"Все, що стосується, наприклад, зерна чи інших продуктів сільськогосподарської галузі, має проговорюватись і на рівні Кабінетів Міністрів, враховуючи, що у Польщі є лобі певні. Але всі ці лобі політично-ідеологічно підтримують Україну й готові все робити, щоб ми виграли цю війну, надавати нам будь-яку допомогу", - каже радник ОП.

Утім, він наголосив, що у Польщі йдуть зараз виборчі перегони – це політичні елементи.

"Також не забуваємо, що Польща – це партнер України, який буде з нами до кінця війни в максимально щирих відносинах". - резюмував Подоляк.

Дипломатичний скандал між Україною та Польщею

Раніше між Україною та Польщею розгорівся дипломатичний скандал.

У Польщі заявляють, що відносини з Україною "останнім часом, не є найкращим". Причиною називають висловлювання представників української влади.

Як пишуть іноземні видання, від початку повномасштабного нападу РФ Польща стала одним із найміцніших союзників України. Попри це, на сьогодні сусідня країна відчуває втому від війни.

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