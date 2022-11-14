Подоляк відповів на "вкиди" Кремля про наступ ЗСУ і дав невелику пораду командуванню РФ

Україну цікавить тільки звільнення свої території від російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до російського військового командування на тлі кремлівської пропаганди про начебто "підготовку до наступу ЗСУ на прикордонні міста РФ".

Відповідне повідомлення радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розмістив у Твіттері.

Подоляк, зауважив, що найкраще місце для оборони РФ – за кордоном України, адже українці точно не мають наміру туди просуватися, оскільки державу цікавить тільки звільнення української території від російських окупантів.

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"Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України – це голий степ, Крим – природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони – за кордоном України. Там, куди "злі українці" точно не зайдуть", - написав він.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ увечері 13 листопада заявили, що російські окупанти по периметру Мелітополя будують укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони Токмака.

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До слова, на тлі відступу окупантів з Херсона кремлівські пропагандистські ЗМІ публікують "вкиди" про начебто підготовку до наступу ЗСУ на прикордонні міста РФ - Бєлгород, Брянськ, Курськ. Пропаганди готувалися до цього заздалегідь і ще на початку листопада почали евакуацію населення з Бєлгородської області. Її за методичкою Кремля називали "тимчасовим виїздом" з регіону.

На думку військового експерта Олега Жданова, російська пропаганда розповсюджує такі чутки, щоб залякати своє населення. За його словами, це внутрішня ІПСО, направлена на стабілізацію внутрішньої ситуації в Російській Федерації.

Раніше голова Міністерства оборони Великої Британії заявив, що вважає, що Росія все ще не збирається здаватися у військовій агресії проти України, попри те, що українські війська просуваються вперед.

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