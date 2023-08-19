Подоляк відреагував на останні погрози РФ та назвав, чи можливі переговори

У Москві знову лунають гучні заяви щодо війни в Україні.

Очільник МЗС РФ Дмитро Лавров заявив, що володіння ядерною зброєю – єдина відповідь на деякі погрози на адресу Росії.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на подібні заяви.

"Повторимо для людей із паралельної реальності… Це Росія напала на суверенну державу. Це Росія веде війну, користуючись терористичними та геноцидними практиками. Росія бажає переговорів про мир? Спочатку потрібно вивести війська з території України", - наголосив він.

Також, за словами Подоляка, схожі заяви викликають сумніви в адекватності російських представників (включно з Лавровим), які заявляють, що з ними не хочуть говорити про мир.

Напередодні Подоляк заявив, що слова керівника канцелярії НАТО Стіана Єнссена про можливість вступу України до Альянсу через поступку частиною своїх територій можуть призвести до великої трагедії.

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