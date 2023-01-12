Подоляк висловився про єдину позицію щодо закінчення війни: "Сценарій-2014 не повториться"

За його словами, Україна вийде на кордони 91-го.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Кремлі можуть навіть не сподіватися, що повториться сценарій подій 2014-го.

Таку думку Подоляк висловив у своєму Twitter.

Представник ОП наголосив, що розпочата Москвою війна закінчиться виходом України на свої кордони 1991-го, а також "з трибуналом, репараціями та довічними термінами" для Росії.

"РФ може не сподіватись на повторення сценарію-2014 "ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати", - написав Подоляк.

До слова, раніше Подоляк заявляв, що війна в Україні закінчиться 2023-го. Затягувати її з українського боку ніхто не збирається. Це було б поганим сценарієм для України, якого водночас так прагне Росія.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в РФ вже "готуються до певних подій", аби відзвітувати про бодай якісь успіхи за рік війни в Україні. В Москві дуже "люблять дати".

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