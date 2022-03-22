Війна в Україні – це лише початок загарбання РФ країн ЄС: в ОП показали відео з погрозами політиків та пропагандистів Кремля

Війна в Україні – це лише початок загарбання РФ країн ЄС: в ОП показали відео з погрозами політиків та пропагандистів Кремля

У Кремлі вже відкрито говорять про наступ на інші країни Європи.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до європейської спільноти із закликом усвідомити наслідки війни в України, яка зачепить всі країни ЄС.

Подоляк опублікував відео, де кремлівські пропагандисти, політики прямо говорять про загарбницькі плани президента Росії Володимира Путіна напасти на країни ЄС, можливість застосування ядерної чи хімічної зброї.

Радник голови ОПУ впевнений, що "війна проти України – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ".

"Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищитиУкраїну. Висновки надто очевидні", - написав радник керівника ОП.

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