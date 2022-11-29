Подоляк закликав надати Україні Patriot, F-16, Leopard: "Жодна блискуча промова не скаже більше"

В ОП закликали світ підтримати український народ, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав надати Україні необхідне сучасне озброєння на підтримку народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії.

Про це радник голови ОП написав у Мережі 29 листопада.

Зокрема, Подоляк висловився за передавання Україні систем ППО Patriot, винищувачів F-16 і танків Leopard.

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"Жодна блискуча промова не скаже більше, ніж конкретна дія. Передача Україні Patriot, F-16 чи Leopard – це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки народу, що готується пережити найжорсткішу зиму в історії та платить найбільшу ціну за безпеку Європи", – йдеться в заяві радника голови президентського офісу.

Нагадаємо, у Бухаресті 29 листопада стартує дводенна зустріч очільників МЗС країн НАТО. Були анонсовані нові рішення в контексті війни РФ проти України, зокрема постачання зброї, що допомагатиме відбивати атаки на енергетичну систему.

Зауважимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допомога Україні у боротьбі з РФ надаватиметься стільки, скільки буде потрібно.

Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що через політичні причини деякі країни НАТО не передають Україні зброю. Водночас державі необхідні засоби ППО, танки та виробничі лінії.

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