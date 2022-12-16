Подоляк закликав прискорити передавання ППО: "Хтось ще хоче запропонувати "мирне врегулювання"

Ворог знову завдав масованого удару по Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ прискорити передавання Україні систем ППО. Свою заяву він зробив на тлі масованого ракетного удару по Україні 16 грудня.

Чергову ракетну атаку ворога Подоляк прокоментував у Twitter.

Він наголосив, що агресорка Росія вдалась до чергового обстрілу українських міст, енергетики та житлових будинків. Подоляк також розкритикував заклики деяких іноземних політиків про те, що потрібно "зберегти обличчя Володимиру Путіну".

Два питання: 1. Хтось іще хоче запропонувати "мирне врегулювання", щоб дати Путіну зберегти обличчя? 2. Чи можна ще більше уповільнити процес передачі Україні ПРО, щоб "не допустити ескалації", - наголосив радник голови ОП.

Ракетна атака 16 грудня

У п'ятницю повітряну тривогу оголосили в усiх областях, окрім західних. Вже 08:35 тривога охопила всю країну. Однією з перших областей "почервоніла" Одещина - о 07:05, де тривога риває вже понад п'ять годин, останньою - Закарпаття - о 08:35.

За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, по території України було випущено понад 60 ракет. Зокрема, Х-555 і Х-101 та С-300.

У багатьох регіонах успішно відпрацювали сили ППО. Зокрема, на Київщині та в столиці. В деяких областя є влучання.

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Розі. Поцiлили у житловий будинок, у якому зруйнувався під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро отримали поранення.

Через масовані ракетні удари в Україні запровадили екстрені аварійні відключення світла. Усі необхідні служби працюють на місцях ворожих атак.

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