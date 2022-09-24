Подоляк запропонував союзникам України варіант відповіді на мобілізацію в РФ: п’ять пунктів

Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на мобілізацію, оголошену в Росії, союзники України повинні посилити військову допомогу, оскільки Путін загрожує усій Європі.

Про це він написав у суботу, 24 вересня, у Twitter.

За словами радника голови Офісу президента, відповідь союзників на мобілізацію в Росії має складатися із п’яти пунктів:

активізація “Рамштайну”;

удвічі більше HIMARS і снарядів;

ATACMS;

негайне зняття “табу” на танки/БТР;

тренінгові центри для бійців.

“Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?” - звернувся у своєму дописі Подоляк.

Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в ?

1.Активізація «Рамштайну».

2.Удвічі більше HIMARS і снарядів.

3.ATACMS.

4.Негайне зняття «табу» на танки/БТР.

5.Тренінгові центри для бійців.

боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 22 вересня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники зустрічі обговорили реакцію на мобілізацію в Росії та "референдуми" на окупованих територіях України.

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