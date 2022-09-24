Подоляк запропонував союзникам України варіант відповіді на мобілізацію в РФ: п’ять пунктів

Радник голови ОП закликав західних партнерів до активнішої військової допомоги ЗСУ.
Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на мобілізацію, оголошену в Росії, союзники України повинні посилити військову допомогу, оскільки Путін загрожує усій Європі.
Про це він написав у суботу, 24 вересня, у Twitter.
За словами радника голови Офісу президента, відповідь союзників на мобілізацію в Росії має складатися із п’яти пунктів:
- активізація “Рамштайну”;
- удвічі більше HIMARS і снарядів;
- ATACMS;
- негайне зняття “табу” на танки/БТР;
- тренінгові центри для бійців.
“Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?” - звернувся у своєму дописі Подоляк.
Якою має бути відповідь союзників на мобілізацію в ?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 24, 2022
1.Активізація «Рамштайну».
2.Удвічі більше HIMARS і снарядів.
3.ATACMS.
4.Негайне зняття «табу» на танки/БТР.
5.Тренінгові центри для бійців.
боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 22 вересня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники зустрічі обговорили реакцію на мобілізацію в Росії та "референдуми" на окупованих територіях України.
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