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Подоляк запропонував союзникам України варіант відповіді на мобілізацію в РФ: п’ять пунктів

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Подоляк запропонував союзникам України варіант відповіді на мобілізацію в РФ: п’ять пунктів

Фото: Міністерство оборони США

Радник голови ОП закликав західних партнерів до активнішої військової допомоги ЗСУ.

Михайло Подоляк вважає, що у відповідь на мобілізацію, оголошену в Росії, союзники України повинні посилити військову допомогу, оскільки Путін загрожує усій Європі. 

Про це він написав у суботу, 24 вересня, у Twitter.

За словами радника голови Офісу президента, відповідь союзників на мобілізацію в Росії має складатися із п’яти пунктів:

  • активізація “Рамштайну”;
  • удвічі більше HIMARS і снарядів;
  • ATACMS;
  • негайне зняття “табу” на танки/БТР;
  • тренінгові центри для бійців.

“Україна боронить не лише себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?” - звернувся у своєму дописі Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 22 вересня чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники зустрічі обговорили реакцію на мобілізацію в Росії та "референдуми" на окупованих територіях України.

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