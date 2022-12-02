Подоляк заявив про нову тактику ракетних атак з боку Росії: до чого тут морози

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія дещо змінила свою тактику масованих ракетних атак по Україні.

Свою думку радник голови ОП висловив у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

Так, Подоляк пояснив, що окупанти можуть чекати на те, коли в Україні нічна температура повітря знизиться до близько -10 градусів.

"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася: вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу. І ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", – розповів радник голови президентського офісу.

Він назвав такі плани російських загарбників "абсолютно людожерськими".

Подоляк додав, що росіяни "відкрито очікують можливості максимально жорстко заморозити, тому що основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".

Нагадаємо, ймовірність нового російського ракетного удару зараз висока і він може бути дуже масованим. Про це попередили в ОК "Південь", водночас закликавши не "напружувати себе настільки, щоб його чекати".

В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що для припинення масованих ракетних атак з боку РФ по Україні Силам оборони необхідна далекобійна зброя.

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