Подоляк заявив про нову тактику ракетних атак з боку Росії: до чого тут морози

Окупанти вичікують, щоб завдати найчутливішого удару по Україні.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Росія дещо змінила свою тактику масованих ракетних атак по Україні.
Свою думку радник голови ОП висловив у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.
Так, Подоляк пояснив, що окупанти можуть чекати на те, коли в Україні нічна температура повітря знизиться до близько -10 градусів.
"Мені здається, що зараз тактика Росії трохи змінилася: вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу. І ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні", – розповів радник голови президентського офісу.
Він назвав такі плани російських загарбників "абсолютно людожерськими".
Подоляк додав, що росіяни "відкрито очікують можливості максимально жорстко заморозити, тому що основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення".
Нагадаємо, ймовірність нового російського ракетного удару зараз висока і він може бути дуже масованим. Про це попередили в ОК "Південь", водночас закликавши не "напружувати себе настільки, щоб його чекати".
В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що для припинення масованих ракетних атак з боку РФ по Україні Силам оборони необхідна далекобійна зброя.
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