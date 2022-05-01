Подоляк заявив, що у РФ не має бути шансу повернутися до звички шантажувати та масово вбивати незгодних

Росія, яка варварськи вбиває українців від 24 лютого, є далекою від цивілізації країною.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що у РФ не повинно бути жодного шансу повернутися до довоєнної звички шантажувати та масово вбивати незгодних з її думкою.
Про це у Twitter повідомив Михайло Подоляк.
Він зауважив, що Україна вже 67 днів наочно та документально доводить, що свобода – безцінна.
"Україна не просто воює вже 67 днів. Вона щодня наочно та документально доводить світові головне. Свобода – безцінна, а у варварів (Рф) не повинно бути жодного шансу повернутися до довоєнної звички корумпувати, шантажувати та нарешті масово вбивати незгодних", - написав він.
Нагадаємо, Подоляк спростував заяви Лаврова про теми переговорів України з РФ.
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