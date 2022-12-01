Подоляк заявив, що Україні треба більше зброї: "Про Крим ми говорили б вже в Криму"

Він сказав, що в України "не так багато зброї, яку хотілося б мати".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив – щоб звільнити від окупантів усі території України, включно з Кримом, ЗСУ потрібно більше зброї від західних партнерів.

Про це повідомляє "24 канал".

"З точки зору ресурсної спроможності – у нас не так багато зброї, яку хотілося б мати. Якби цей обсяг зброї був збільшений на 60%, то сьогодні про Крим ми говорили б вже в Криму. Адже Росія воювати не вміє – лише кількістю тіл, які вона готова залишити деінде, та кількістю радянських снарядів", – сказав Подоляк.

Він додав, що на сьогодні в українців немає жодного іншого варіанту, окрім одного – "або ми, або вони".

"Я вважаю, що точно ми, тому що в нас є інші цінності – захист своєї родини насамперед, навіть не території", – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП висловив переконання, що вже за пів року він вже відвідає звільнену Ялту.

За оцінками військового експерта Петра Черника, звільнити Крим можна або повноцінною бойовою операцією, або ж бойовий кулак ЗСУ буде настільки загрозливим, що "тоді дипломати сядуть за стіл і домовляться".

На думку військового експерта Юрія Федорова, якщо ЗСУ відріжуть росіянам всі підступи до Криму, за винятком Кримського мосту, то деокупація півострова стане реальним завданням для українських сил.

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