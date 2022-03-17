Подоляк заявив, що в мирній угоді буде викладений порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії

Подоляк заявив, що в мирній угоді буде викладений порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії

В документі буде прописаний детальний план виходу російських військ з території України.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська сторони планує детально прописати в мирній угоді з Росією конкретний план виходу російських військ, юридично це вивірити та отримати підтримку партнерів.

Про це Подоляк розповів в інтерв’ю польському виданню Wiadomosci.

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Зокрема, він відповів на запитання журналістки про те, яка сила змусить Росію поважати міжнародне право, якщо бомбардуючи лікарні та школи, вона вже порушила більшість чинних конвенцій?

"Щоб убезпечитися від подібних ситуацій, хочемо детально прописати в угоді конкретний план виходу російських військ, юридично це вивірити. І отримати підтримку наших партнерів. Крім того, саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеки України в майбутньому", – пояснив радник голови президентського офісу.

"Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський, і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки в Європі", – додав Подоляк.

Повну версію інтерв’ю Подоляка про переговірний процес України та Росії читайте тут.