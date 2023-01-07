Подоляк жорстко відповів на ниття Росії про недотримання Україною "різдвяного перемир'я"

В ОП нагадали, що РФ "односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців".

В Офісі президента відповіли на цинічні звинувачення з боку Росії, що Україна не дотримується їхнього одностороннього "різдвяного перемир'я".

Жорстку реакцію залишив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Рф односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців. Але обурюється: "Чому ви чините опір?" Рф односторонньо оголошує фейкове "припинення вогню" на 36 годин, стріляє по всій лінії зіткнення, але знову публічно ниє: "Чому Україна не підтримує нашу брехливу пропозицію?", - йдеться у дописі посадовця.

Нагадаємо, 5 січня Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво. У Кремлі звернулися до української сторони із закликом також оголосити режим припинення вогню на свята.

Потім вже Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні". Воно має тривати від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Наступного дня у Міністерстві оборони Російської Федерації очікувано звинуватили Україну у недотриманні режиму "припинення вогню" на Різвдо, не згадуючи про обстріли окупантами.

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