Подоляк жорстко висловився про ліквідацію російського пропагандиста Журавльова

ЮНЕСКО цілком нормально не відреагувала на обстріл обстріл Одеси, під час якого зруйновано храм, однак переймається тим, що на тимчасово окупованих територіях загинув російський "журналіст".

Про це в інтерв'ю Каналу 24 заявив Михайло Подоляк.

"Росіяни на своїх екранах спокійно розповідають, що от "ми знищимо Одесу, тому що ми не можемо її вберегти. Потім відбудуємо". Донецьк, Луганськ "будували" за 9 років так, що не впізнати – Голлівуд "заздрить". Тепер вони "відбудовуватимуть" пам'ятку ЮНЕСКО в Одесі.

До речі, реакція ЮНЕСКО цікава. Абсолютно цікава реакція. Вони не відреагували, передрукували твіт філії ЮНЕСКО в Україні, типу: "Це не можна робити. Не треба ж бити". Тим часом вони жодних юридичних дій не роблять. Наприклад, призупинити членство Росії в ЮНЕСКО. Ба більше, голова ЮНЕСКО Одрі Азуле виходить і каже: "А чому ви вбиваєте російських журналістів?" Нагадаю, загинув суб'єкт Ростіслав Журавльов. Це не є "журналіст" і навіть не пропагандист. 2014 року він був комбатантом у бандитському угрупованні псевдореспубліки Донецької області, тобто вбивав людей. Тобто виходить голова ЮНЕСКО – і каже: "А чого ви вбиваєте бандита?" - сказав Подоляк.

Нагадаємо, 22 липня пропагандисти заявили про поранення на фронті чотирьох так званих "журналістів", один із них від отримав ран помер. Це був військовий кореспондент пропагандистського видання РФ "РИА Новости", яке підтвердило його смерть. Також серед чотирьох поранених був фотокореспондент "РИА Новости" Костянтин Михальчевський. Він отримав поранення різного ступеня тяжкості, перебуває в лікарні на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Згодом стало відомо,що ЗСУ "мінуснули" не просто військового кореспондента пропагандистського видання Ростислава Журавльова, а одного із тих, хто розпалював війну у Донецькій області у перші дні вторгнення Росії.

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