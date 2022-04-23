"Подонки смердючі! Як їх ще назвати?!": Зеленський про загибель немовляти в Одесі від ракетного удару РФ

"Подонки смердючі! Як їх ще назвати?!": Зеленський про загибель немовляти в Одесі від ракетного удару РФ

"Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був", - зазначив президент.

В Одесі від ракетного удару російських окупантів вісім людей померли, 18 чи 20 поранено.

Вбито тримісячне немовля.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня.

Президент зазначив, що війна почалася, коли цій дитині місяць був.

"Ви ж бачите, що перед Великоднем (сталося - ред.). Це велике свято в Україні. Велике сімейне свято, велике людське свято. Сім ракет (по Одесі випустила РФ - ред.). Ось такі у нас великодні дні "приголомшливі". Сім ракет сьогодні прилетіло до Одеси. Сім! Дві ми збили. Це до того, що від чого залежить, ППО і таке інше… Частково, щоб ви розуміли, як це все працює. Сім ракет... до житлового багатоповерхового будинку потрапила ракета. Вісім людей померло, 18 чи 20 поранених. Дитина три місяці померла. Дитину вбили тримісячну. Війна почалася, коли цій дитині місяць був. Ви уявляєте, що це для цих... що це взагалі відбувається? Подонки смердючі! Як їх ще назвати?! Інших немає слів. Просто подонки", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський дав відповідь на запитання про те, чому президент Росії Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України. Він сказав, що дії очільника Кремля оцінити складно.