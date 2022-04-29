Подовжена комендантська година в Одесі: скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення

У місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська година від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

На період дії подовженої комендантської години тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції "Одеса-Головна". Приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух", - йдеться у повідомленні.

Комендантська година пов'язана, зокрема, з тим, що 2 травня – восьма річниця трагічних подій в Одесі. Цього дня у 2014 році учасники одеського антимайдану напали в центрі міста на українських активістів. Під час сутичок пролунали постріли, загинули кілька людей.

До слова, на іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін - від 22.00 до 05.00.

Нагадаємо, 23 квітня, внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі загинула ціла родина, три покоління жінок: бабуся Люда, молода мама Валерія та її 3-місячна донька Кіра. Із родиною попрощалися у середу, 27 квітня, в центрі міста. Прощальна церемонія відбулася у Спасо-Преображенському соборі.