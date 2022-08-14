Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подовження воєнного стану й мобілізації в Україні підтримано комітетом ВР

Дата публікації
Перегляди
1911
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подовження воєнного стану й мобілізації в Україні підтримано комітетом ВР

Фото: ТСН.ua

Воєнний стан в Україні запровадили через цинічне повномасштабне вторгнення країни-терористки РФ.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram. 

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжать ще на 3 місяці.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1911
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація