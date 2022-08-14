Подовження воєнного стану й мобілізації в Україні підтримано комітетом ВР

Воєнний стан в Україні запровадили через цинічне повномасштабне вторгнення країни-терористки РФ.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав в цілому законопроєкти (#7664) про продовження дії воєнного стану та (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжать ще на 3 місяці.

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