Подробиці обміну військовополоненими: Лубінець розповів про унікальний досвід

Під час обміну полоненими у середу, 17 липня, представники двох інституцій захисту прав людини – української та російської – вперше одночасно провели опитування військовополонених з обох боків.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"В нас вперше приїхали два співробітниками моєї контрвізаві Москалькової, були два мої представники. Вони спочатку поспілкувались з українськими військовополоненими, які поверталися з російського полону, потім поспілкувалися з російськими військовополоненими, які повертались з українського спеціально створеного табору для російських військовополонених", – пояснив правозахисник.

Він розповів, що сторони домовились, що не коментуватимуть публічно відповіді військовополонених, а також не будуть робити аудіо та відеофіксацію.

"Я можу сказати, що у нас були випадки, коли російські військовополонені в присутності російської сторони не просто казали про виконання Україною всіх Женевських домовленостей, а й напряму розказували, яким чином їм надавалась медична допомога, як їм давали можливість телефонувати своїм рідним. Натомість українські військовополонені... коли побачили моїх представників, вони зрозуміли, що все відбудеться, тобто вже можна більш-менш розказувати, що насправді там відбувалося", – розповів Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у ГУР прокоментували скандальну інформацію, що під час обміну полоненими в Україну нібито повернули колабораціоніста. Андрій Юсов заявив, що розвідка слідкує за цією історією.

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