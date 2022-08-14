Подробиці обстрілу окупантами Енергодара: загинули працівник Запорізької АЕС та собачка

Вдень 14 серпня російські війська обстріляли Енергодар Запорізької області. Внаслідок атаки росіян є жертва та поранені місцеві жителі.
За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, смертельні поранення отримав працівник Запорізької АЕС, майстер цеху.
Про це повідомив мер міста на сторінці у телеграм.
"Сьогодні російські військові знову обстріляли Енергодар, є загиблий та поранені. 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 зробили щонайменше 6 пострілів по м. Енергодар. Внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла", - йдеться у його повідомленні.
Орлов додав, що ще двоє жителів Енергодара отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодара.
Нагадаємо, російські військові, які захопили Енергодар, вдень 14 серпня обстріляли його. За даними місцевої влади, окупанти відкрили вогонь по Енергодару з передмістя.
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