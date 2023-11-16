Подробиці переговорів США та Китаю й вибухи на Харківщині: головні новини ночі 16 листопада 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 16 листопада 2023 року:
- Співпраця у боротьбі з наркотиками та зустрічі щодо штучного інтелекту: про що США домовилися з Китаєм Читати далі –>
- Попри домовленості з Китаєм, Байден вважає Сі Цзіньпіна диктатором Читати далі –>
- Китай закликав США не підтримувати незалежність Тайваню - ЗМІ Читати далі –>
- Ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300 - військові Читати далі –>
- На Харківщині місцеві жителі чули мінімум сім вибухів Читати далі –>
Читайте також: