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Подробиці переговорів США та Китаю й вибухи на Харківщині: головні новини ночі 16 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Подробиці переговорів США та Китаю й вибухи на Харківщині: головні новини ночі 16 листопада 2023 року

Україною продовжує ширитися повітряна тривога / Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 16 листопада 2023 року: 

  • Співпраця у боротьбі з наркотиками та зустрічі щодо штучного інтелекту: про що США домовилися з Китаєм Читати далі –>
  • Попри домовленості з Китаєм, Байден вважає Сі Цзіньпіна диктатором Читати далі –>
  • Китай закликав США не підтримувати незалежність Тайваню - ЗМІ Читати далі –>
  • Ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300 - військові Читати далі –>
  • На Харківщині місцеві жителі чули мінімум сім вибухів Читати далі –>

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Перегляди
380
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