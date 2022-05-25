Подробиці ракетного обстрілу Запоріжжя: окупанти пошкодили ТРЦ та житлові будинки (фото)

Російські окупанти зранку, 25 травня, ракетами обстріляли місто Запоріжжя.

Окупанти випустили по місту чотири ракети, одну з яких ППО збила. Інші три пошкодили інфраструктурні об'єкти, зокрема місцевий торгово-розважальний центр, та житлові будинки.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв.

"Постраждала інфраструктура міста. Загинула жінка, є постраждалі, їх госпіталізували. Також окупанти обстріляли Шевченківський та Олександрівський райони. Там є багато пошкоджених будинків, які залишились без вікон, пошкоджено магазини та інфраструктура міста", - повідомив Іван Ареф'єв.

Фото: речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв

Речник Запорізької ОВА додав, що по Запоріжжю випустили крилаті ракети, модифікацію яких встановлять пізніше.

Фото: речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв

Фото: речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв

Нагадаємо, російські окупанти у середу, 25 травня, о 05:13 запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю. Внаслідок повітряної атаки держави-терористки Росії по обласному центру загинула одна мирна мешканка. Крім того, відомо про трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів.

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