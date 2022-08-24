Подробиці сюрпризу США до Дня Незалежності: що передбачає нова допомога на $3 мільярди

Кошти підуть на фінансування контрактів на три типи безпілотників та іншу зброю, боєприпаси та обладнання.

У середу, 24 серпня, коли Україна святкуватиме День незалежності в умовах війни з Росією, що триває вже пів року, США планують оголосити про надання додаткової військової допомоги.

Як повідомили Associated Press офіційні особи на умовах анонімності, приблизно 3 мільярди доларів буде скеровано для підготовки та оснащення українських сил.

Ці кошти будуть спрямовані на фінансування контрактів на три типи безпілотників та іншу зброю, боєприпаси та обладнання, які можуть бути поставлені на фронт протягом року або двох.

Як інформує АВС news, офіційні особи уточнили, що йдеться про невеликі безпілотники Puma, що запускаються з рук, дрони для тривалого спостереження Scan Eagle, які запускаються за допомогою катапульти, і британську систему безпілотників Vampire, які можна запускати з кораблів.

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На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборонну позицію.

Попередні поставки, більшість із яких здійснювалися згідно з розпорядженням президента про скорочення, були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складі та які можна відправити в найкоротші терміни.

Вартість пакету військової допомоги США може дещо змінитися за одну ніч, але навряд чи значно.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що ще 50 реактивних систем залпового вогню суттєво змінили б картину на полі бою.

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