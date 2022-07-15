Подруги мами загиблої у Вінниці 4-річної Лізи не знають, як жінка, яка жила донькою, це переживе

У Вінниці сьогодні день жалоби, вшановують пам’ять загиблих від ракетного удару Росії. Вбили 23 людини, з них троє дітей.

Майже сотня поранених у лікарнях і близько трьох десятків зниклих безвісти, йдеться в ТСН.

На останньому відео в житті маленької Лізи, вона та її мама Ірина йдуть на заняття до логопеда. «Мені хтось відправив відео і я бачу, що це Ліза, що це коляска, що це точно Ліза. Я знаю, як виглядає їхня коляска і все», - розповідає подруга мами дитини.

Чотирирічна Ліза разом з мамою жила у Києві, батьки були розлучилися.«Вона була з гострим розумом, інтелект на високому рівні. Дуже хазяйновита, завжди допомагала, активно гралася», - каже логопед, яка займалась із дитиною.

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23 лютого увечері із садочка дівчинку забрав тато, зранку мав привезти Ірині, однак почалась повномасштабна війна. «Через затори на дорогах він навіть не зміг до мене доїхати. Ми вирішили, щоб одразу виїжджав з міста подалі. Я навіть не встигла її поцілувати і обійняти. І не знаю, коли побачу. Моє материнське серце розвивається», - писала тоді Ірина.

Наступного разу мама і дочка побачились лише за 42 дні. Коли окупанти відступили з Київщини. А після Ірина та Ліза переїхали у місто, яке видавалося більш безпечним – Вінницю. Тут Ліза щодня займалася з логопедами Аллою та Наталею. «Ми працювали на запуском мовлення, вона дівчинка сонячна з Даун синдромом. Коли до нас прийшла, у неї було тільки слово "мама" і кілька звуконаслідувань. Зараз ми вже виходили на фрази», - каже логопед Наталя Мельник.

Аби дочка заговорила - то була її найбільша мрія.«Тільки У Лізи з’являлося нове слово, вона брала її на ручки, цілувала, хвалила. Мама дуже раділа», - розповідає логопед.

Після заняття мама й доня вийшли. Іра та Ліза і ще сотні людей у центрі міста, чоловіків, жінок і дітей, потрапляють під страшний авіаудар, який росіяни завдали по цивільним об'єктам.

«Ми були на роботі і тут сирена, і тут як бахнуло, і все. Моментально все стало сипатися. Мене врятувало те, що позаду шафа. Вона накрила мене. Вибратися було тяжко, центральний вхід горів, все скло повибивало», - розповідає постраждала Ганна.

Продавчиня з будинку побуту Ганна Коба сидить поруч з місцем своєї роботи. Вона сподівається потрапити всередину. Там лишилася сумка з ключами від квартири. Поруч медики надають першу допомогу водію автобуса, який саме проїжджав біля площі в момент вибуху.

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«Його з сідушки скинуло, осколками побило, колеса порізало. Сильний вибух був. Він в шоці, мандраж. Добре, що людей встиг випустити, відкрив двері», - розповідає про колегу Степан.

Рятувальники розбирають завали, де можуть бути люди. Через ракетний обстріл росіян у центрі Вінниці загинуло три дитини . Загалом померли 22 людини. Близько 40 вважаються зниклими безвісти. У лікарнях у тяжкому стані перебувають близько 50 потерпілих. За допомогою до медиків звернулось майже сто. «Піду кави поп’ю, щось як загуло, я сховався, згрупіровався. Тут вибух, паніка, люди бігають. Дивлюсь, рука болить, всі руки в крові. Люди всі в крові, навпроти пожежа, натовп був 200 людей - це точно», - розказує поранений Богдан Паламарчук.

В цій же клініці мама дівчинки Лізи Ірина, вона в тяжкому стані в реанімації. «Стан дуже важкий.. Те що пишуть, що ноги і руки на місці - це неправда», - кажуть друзі жінки.

Та найбільше подруга Ірини переживає про інше, як Ірина зможе впоратися з втратою улюбленої донечки.

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