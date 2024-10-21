Подвійний удар балістикою по Кривому Рогу: відомо про наслідки атаки під час евакуації людей (відео)

Унаслідок подвійного удару балістикою по Кривому Рогу постраждали мирні люди, серед яких опинилася 12-річна дівчинка. Також внаслідок обстрілу серед постраждалих опинився поліцейський, який перебував на чергуванні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Патрульні саме допомагали евакуювати громадян з місця атаки.

Момент другого вибуху зафіксував нагрудний відеореєстратор.

На відео можна побачити пораненого правоохоронця, якому надають першу допомогу. Він саме допомагав постраждалим покинути місце атаки, коли прогримів другий вибух.

"Дякуємо всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків, і просимо громадян своєчасно реагувати на сигнали повітряних тривог", - написали правоохоронці.

Нагадаємо, стан пораненої 12-річної дівчинки під час атаки ворога по Кривому Рогу 21 жовтня, на щастя, задовільний. Дитину лікуватимуть вдома. Серед потерпілих також є 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу.

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