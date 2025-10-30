ТСН у соціальних мережах

Подвійний удар по енергетиці: ЗМІ назвали внутрішню загрозу для видобутку газу

Енергетичну безпеку України напередодні опалювального сезону підривають не лише російські атаки, але й непрозорі закупівлі в державних газових компаніях, що гальмують видобуток.

Подвійний удар по енергетиці: ЗМІ назвали внутрішню загрозу для видобутку газу

© Нафтогаз України

На тлі постійних російських ударів по газовій інфраструктурі, які вже вивели з ладу до 60% видобутку в східних областях, Україна стикнулася з критичною внутрішньою проблемою — зривом закупівель обладнання. Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Page.

За даними видання, відновлення пошкоджених об'єктів та буріння нових свердловин гальмується через «бюрократію та непрозорі закупівельні процедури, де часто панує «ручний режим».

Ключовим об'єктом критики стало АТ «Укргазвидобування» (частина НАК «Нафтогаз України»). Журналісти стверджують, що компанія систематично зриває тендери на постачання труб, які є "артеріями" для видобутку. Це призводить до судових позовів та затримок у бурінні.

Як наголошують автори, «кожен тиждень затримки в бурінні – це мінус в енергетичному балансі країни». Таким чином, неефективне управління державними закупівлями в стратегічній галузі стає таким же серйозним фактором ризику для проходження зими, як і ворожі обстріли.

