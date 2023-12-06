"Погана для окупантів доба": Тарнавський розповів про втрати ворога та бої на фронті

Олександр Тарнавський розповів про оперативну ситуацію на фронті.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про "погану добу для окупантів" на фронті.

Про це він написав у Telegram.

Командувач розповів, що українські військові знищили станцію РЕБ Р-330Ж "Житель", РСЗВ 9П140 "Ураган" та САУ 2С7 "Піон".

"Загальні втрати ворога минулої доби склали 520 осіб. Загалом знищено 39 одиниць військової техніки. Зокрема, 2 танки, 12 ББМ, 4 артисистеми, 1 РСЗВ, 10 БпЛА, 8 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Також було знищено 1 склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт ворога. Ще 40 одиниць техніки ворога пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що ворог значно активізував застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 22 авіаудари, провели 46 бойових зіткнень та здійснили 1059 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - резюмував Тарнавський.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров розповів про три лінії оборони окупантів та де перебувають ЗСУ.

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