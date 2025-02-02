"Погані симптоми стануть діагнозом": Драпатий відреагував на вбивство військового ТЦК на Полтавщині

Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України.

Про це написав генерал-майор Михайло Драпатий.

Це за межею того, що можна толерувати

Як зазначив Драпатий, все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників.

"Але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", – пише він.

Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.

"Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв. Якщо суспільство "перетравить" ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили", – стверджує Драпатий.

Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, додає він, в тилу не маємо втратити совість.

"Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім", – констатував генерал-майор.

Світла пам’ять загиблому воїну. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам.

Раніше поліція Полтавщини затримала чоловіка, який застрелив військового Полтавського РТЦК.

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