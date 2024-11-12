"Погані знання з географії": DeepState оцінив загрозу наступу РФ на Запоріжжя

На думку аналітиків каналу, "наступ на Запоріжжя" помилково пов'язують з активністю окупантів на межі Донецької і Запорізької областей.

Аналітичний портал DeepState прокоментував інформацію ЗМІ про те, що окупанти готують масштабний наступ у Запорізькій області.

За словами аналітиків портал, Мережею ширяться повідомлення різного характеру, які помилково поєднують між собою. Вони виділили три теми: наступ на Запоріжжя, підрив дамби, Гуляйполе і погані знання з географії.

Наступ на Запоріжжя

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"Вже близько місяця суспільство чує про "великий" наступ на Запоріжжя, який може початися в районі Василівки, а саме в Кам'янському. Абсолютно невідомо, на чому грунтується дана заява, адже такого великого накопичення в районі Василівки, як про це говорять – не спостерігається", – пишуть у DeepState.

За інформацією каналу, в районі Василівки перебувають дві десантно-штурмові дивізії, одна з яких частково була перекинута в інший район, а також новий полк. На сьогодні великої активності в районі Кам'янська не спостерігається.

Василівка і Кам'янське на карті / Фото: Deepstatemap

"Якщо там щось і почнеться, то до цього варто готуватися фізично, а не лякати щоденними заявами населення міста Запоріжжя. Так само незмінною є ситуація в Роботиному, де не прослідковується ніяких загострень", – йдеться в повідомленні.

Роботине на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Підрив дамби у Василівці

DeepState звернув увагу на чутки, що окупанти нібито хочуть підірвати дамбу у Василівці.

"Однак, ми так і не зрозуміли, як можна це зробити з дамбою, яка вже до цього була підірвана у 2022 році і де майже немає води", – зазначають аналітики.

Незнання географії

На думку аналітиків каналу, "наступ на Запоріжжя" в контексті Запорізької області пов'язують через незнання географії та з просуванням окупантів в районі Рівнополя-Новодарівки та спроб прорватися зі Старомайорська в Макарівку.

"По-перше, Рівнопіль та Макарівка – це Донецька область і географічно далеко не південь.

По-друге, ці два населені пункти аж ніяк не в районі Гуляйполя і навіщо згадувати цей населений пункт – невідомо.

По-третє, взагалі не зрозуміло, навіщо в цьому контексті згадувати Запорізьку область, яка дійсно проходить прям біля Рівнополя, але не є підставою для заяв про "наступ на Запоріжжя", – пояснює DeepState.

Рівнопіль і Макарівка на карті / Фото: Deepstatemap

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чи готує РФ наступ з метою захоплення Запоріжжя.

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