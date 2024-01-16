"Поганий захист Кримського мосту від безпілотників": полковнику Росгвардії призначили шість років колонії

Російського військового Сергія Волкова, який був під домашнім арештом, взяли під варту в залі суду.

У країні-агресорці РФ полковнику Росгвардії призначили шість років колонії у справі про поганий захист Кримського мосту від безпілотників.

Про це повідомляє "Медіазона".

"2-й Західний окружний військовий суд засудив голову відділу морського управління Росгвардії полковника Сергія Волкова до шести років колонії загального режиму у справі щодо постачання неякісних радіолокаторів для захисту Кримського мосту від безпілотників", — повідомив кореспондент видання із зали суду.

Волкову також заборонили протягом двох років обіймати державні посади. Військового російської окупаційної армії, який перебував під домашнім арештом, взяли під варту у залі суду.

Волкова визнали винним у перевищенні повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (пункт "в" частини 3 статті 286 КК). Держобвинувачення просило призначити полковнику сім років колонії, позбавити його звання та нагород, а також заборонити йому протягом трьох років обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Про затримання та арешт голови відділу морського управління Росгвардії стало відомо наприкінці березня 2023 року.

ФГУП "Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку" (РНДІРС) і відомство уклали контракт на 395,5 млн рублів на постачання двох радіолокаційних комплексів боротьби з БПЛА, які могли використовуватися в тому числі для захисту Кримського мосту.

За версією слідства, Волков прийняв на озброєння системи, які, як з'ясувалося під час виконання контракту, "не дозволяли успішно вирішувати завдання боротьби з безпілотними апаратами". Під час вироку суддя уточнив, що "комплекс, який купив Волков, справний, але не підходить для захисту від безпілотників. Комплекс доопрацьовуватимуть — виходячи із суми, витраченої на доповнення, буде оцінено збитки".

Волков не визнав провини. Його адвокат зазначав, що відомство закупило радіолокатори у підприємства-монополіста у цій сфері. Юрист назвав свого підзахисного "господарником" і наголосив, що у нього немає радіотехнічної освіти. Слідчий стверджував, що провина Волкова підтверджується показаннями свідків і його спробою сховати при обшуку телефон.

Адвокат у суді розповів, що Волков "брав участь у бойових діях, має 14 бойових нагород, отримав важку контузію, через яку сильно заїкається", а також "змушений доглядати за хворим батьком".

Нагадаємо, Росія встановила додатковий захист Кримського мосту через страх перед українськими дронами.

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