“Погано розкажеш віршик — подарунків не буде”: експерт розповів, про що говорили Путін і Сі Цзіньпін

Президент РФ сказав, що ознайомився з китайським “мирним планом” щодо України і готовий його обговорити.

До чого могли дійти Путін і Сі Цзіньпін під час закритих переговорів, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

“Ми не знаємо достеменно, про що вели розмову в Кремлі. Під час формальної частини Путін вчепився в крісло, наче намагаючись “заземлитися”. Це дуже контрастує з тим, як він тримався в Маріуполі. Я уявляю собі неформальну частину розмови так: наче це Новий рік, Сі Цзіньпін як Дід Мороз приходить до Путіна, а йому, як дитині, цікаво, що там. Посил такий: вставай, дитинко, на стільчик і розказуй віршик. Погано розкажеш віршик — подарунка не буде. Перекладаючи цю аналогію на саму зустріч, я думаю, що Сі приїхав послухати Путіна і його оточення, що взагалі відбувається на лінії фронту. Так, в нього є інформація зі своєї розвідки, але важливо почути безпосередньо від однієї зі сторін, що відбувається”, - розповів Іван Ступак.

Він також додав, що Сі Цзіньпіню фюрер Путін розказав про перспективи, скільки знадобиться часу, як вони там просуваються. Китайський очільник звіряє цю інформацію зі своїми даними і співставляє для себе, аби повністю скласти картину Всесвіту зараз у конкретній частині цього світу.

“Сі хотів дізнатися, скільки Путін ще планує вести цю війну, що Китай потенційно може отримати від співпраці з РФ, оскільки китайський лідер розуміє, що Росія зараз дуже сильно залежить від політичної позиції Китаю. Тобто Росія виявилася неготовою до війни. Добрі відносини Китаю з Росією можуть зіграти позитивну роль. Я бачу наступну співпрацю, яка вкладається у два слова — проросійський нейтралітет. Тобто надавати військову допомогу, яку очікує Росія у вигляді авіації, артилерійських систем, систем залпового вогню Китай не буде. А от, можливо, будуть передавати супутникові знімки території України, але не від уряду, а від приватних компаній. А уряд розводитиме руками, бо вони тут нібито ні до чого. Тому можливо, що уряд через приватні компанії буде допомагати Росії”, - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, що Китай не буде ухвалювати відкритого рішення щодо постачання зброї РФ. Такі документи перебувають у графі надсекретних.

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