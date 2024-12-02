Погіршується ситуація: генерал-лейтенант ЗСУ розповів, чи відмовився ворог від захоплення Покровська

Російська армія не відмовилася від плану захопити Покровськ на Донеччині, вона перегрупувалася і з півдня намагається досягти мети.

Про це розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зауважив, що близько половини боїв між окупантами та Силами оборони України точаться зараз саме на Курахівському та Покровському напрямках Донеччини.

Це свідчить про те, що противник націлений на захоплення Покровського району оборони.

Він зазначив, що фронтальний наступ на Покровськ, який здійснювався росіянами протягом двох місяців, не вдався — Сили оборони встояли, тому противник змінив напрямок головного удару.

“Противник від плану не відмовився, перегрупувався і з півдня реалізує все ж таки такі дії. Захопили Вугледар, захоплюють зараз Курахове. Це не означає, що бої у напрямку Покровська зупиняються — вони тривають”, — розповів Романенко.

Водночас він додав, що сил ворогу там не вистачає для того, щоб на всіх фронтах наступати одночасно — великі втрати в техніці та живій силі, тож він зосереджує свої війська на головних напрямках.

Романенко наголосив, що ворог намагається ще більше наростити перевагу в живій силі та техніці — “в рази на окремих напрямках”.

“Погіршується ситуація безпосередньо щодо Курахового. Однак на цьому напрямку головне [для ворога] — все ж таки захоплення Покровська, на що вони й націлені”, — додав Ігор Романенко.

Нагадаємо, після захоплення Вугледара росіяни не припиняють наступ на Донеччині. Аналітика британської розвідки свідчить, що ворог наступає в тилу української оборони і загрожує основним логістичним шляхам.

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