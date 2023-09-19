Погладшав, змінилися колір шкіри та манера спілкування: стало відомо про стан здоров'я Кадирова

На тлі чуток про смерть Кадирова почала ширитися інформація про те, що він дуже хворий.

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Про це начебто було відомо ще пів року тому, коли той з’являвся на відео - по ним можна було зробити висновок, що він хворий.

Про це в інтерв’ю “Уніану” розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

За його словами, Кадиров за шість місяців в два рази збільшився в розмірі, він став нерозбірливо балакати та мати нетиповий колір обличчя.

"Кадировський випадок - це найлегший випадок з усіх. Про Путіна і двійників і онкологію – це найчастіше спекуляції або здогадки, більш-менш обгрунтовані, з Кадировим все простіше, не треба здогадуватися - просто подивитися його відео достатньо. Треба не мати очей і вух, щоб не зрозуміти, що з людиною відбувається щось ненормальне. Абсолютно будь-кому зрозуміло, що Кадиров хворий", - сказав Сергій Жирнов.

Він також додав, що у Кадирова є лікар з Йорданії і час від часу його возять лікувати від наркозалежності на Близький Схід.

Що цікаво, Жирнов наголошує, що на Кавказі зовсім немає секретів: якщо щось відбувається, то це дуже швидко розходиться соцмережами і через найближчих родичів.

"Якщо в Російській Федерації десь на Камчатці щось робиться - це до нас дійде з великими труднощами, тому що, незважаючи на інтернет, все-таки це дуже далеко. А Чечня зовсім близько. І там все "Тік-токове" та "інстаграмне", і тому якщо щось відбувається, це дуже-дуже швидко розходиться", - додав Жирнов.

Нагадаємо, що представник чеченської діаспори пояснив, чому у Москві мовчать про Кадирова.