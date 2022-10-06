"Поглинають" невеличкі населені пункти: у Генштабі ЗСУ розповіли, як насправді відбувається мобілізація в РФ

У віддалених регіонах РФ мобілізують ледь не всіх чоловіків, а Москві майже нікого.

Оголошена кремлівським диктатором Путіним "часткова" мобілізація фактично поглинає невеликі населені пункти віддалених регіонів Росії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 6 жовтня.

"За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом Російської Федерації, фактично "поглинає" невеличкі населені пункти віддалених регіонів Росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у Генштабі додали, що у Москві, й на половину не виконано план відмобілізування, який складає по районах менше 0,2 відсотка населення.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні очікують прибуття 150 тисяч мобілізованих росіян, яких збираються відправити для поповнення окупаційних частин, які зазнали значних втрат на фронті.

Тим часом у Росії серед мобілізованих починається заколот. Понад 100 мобілізованих з Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.