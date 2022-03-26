"Погода чудова": Кім прогулявся ранковим Миколаєвом і порозмірковував про війну в України (фото, відео)

Обстріли в Миколаєві тривають.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім прогулявся місто вранці 26 березня, розповів про поточну ситуацію і порозмірковував над тим, "хто тепер фашист".

Про це розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім у своєму відеозверненні.

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За його словами, нині у Миколаєві чудова погода.

"Якби ще не стріляли ці засранці, то взагалі все було б шикарно", - сказав Кім.

Далі він пройшовся біля Вічного вогню і згадав історичні події під час Другої Світової війни:

"Ось наш Вічний вогонь. Російська пропаганда, вирішила "денацифікація", "рятувати тут треба всіх". А у нас алея у центрі міста, ще героя Радянського Союзу. Все прибрано, усе чистенько. І виходить так, що так колись у складі СРСР під час Другої Світової війни ми стояли в окопах і захищали від фашистських окупантів наше місто, тепер вже місто-герой. А зараз ми воюємо проти російських окупантів, з якими раніше разом захищали нашу Батьківщину, на той момент Радянський Союз і хто тепер фашист?".

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