Погода на боці ЗСУ: як мороз і сніг ускладнили просування окупантів у Харківській області

Погодні умови ускладнюють не лише наступ окупантів, а й евакуацію поранених

На Харківщині сильні морози та велика кількість снігу вплинули на бойові дії. Зокрема, знизилася активність безпілотників, а російські війська зазнають труднощів через відсутність укриттів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання “Харків” Євген Романов.

"Снігу досить багато, вдарив мороз, це не дає можливості довго літати як нашим, так і ворожим дронам. Ворогу важко боротися з цією погодою, оскільки він просувається тією місцевістю, де він знищив будь-які можливості сховатися навіть собі", – зазначив Романов.

За його словами, російські війська продовжують спроби наступу, використовуючи живу силу, але погодні умови заважають їм збиратися у великі групи. Це робить окупантів вразливими для українських військових.

Романов додав, що у ясні дні без снігу та низької хмарності спостерігається посилення артилерійських обстрілів та атак безпілотників.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські загарбники зменшили інтенсивність, але штурмові дії відбуваються все ще не припинилися.

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