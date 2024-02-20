Погода впливає на активність росіян: Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Через погодні умови окупаційна армія РФ зменшила свою активність на Херсонщині. Протягом минулої доби загарбники здійснили лише п'ять штурмів.

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог дуже метеозалежний. Можемо так зазначити, тому що погода суттєво впливає на його активність. Зокрема, щільний туман не давав можливості повноцінно використовувати артилерію, аеророзвідку, наведення і відповідно дроновий компонент. Позавчора, саме під прикритям туману ворог наважився на 16 штурмів наших позицій на лівому березі. Це нетипово для тої статистики, яку ми мали останнім тижнем", - наголосила Гуменюк.

Крім того, під час 16 штурмів окупанти втратили майже 80 осіб. Саме тому, наголосила Гуменюк, "цієї доби вже скромніше поводилися" загарбники. За минулу добу Сили оборони вибили п'ять гармат і п'ять мінометних розрахунків ворога.

За словами Гуменюк, росіяни атакували дронами "Пункт незламності" на Херсонщині. Люди не постраждали. Росіяни атакували автомобіль правоохоронців, де працювала слідчо-оперативна група, збираючи докази злочинів окупантів.

Як повідомлялося у зведення Генштабу, ЗСУ виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту. Зокрема, взоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

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