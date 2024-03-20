Пропагандист ниє, що FPV-дрони штампують просто заради легкої наживи, а на фронті їхня ефективність близька до нуля.

Корупція у російській армії дуже допомагає Україні вистояти у боротьбі за свою незалежність. Так, у лавах окупантів спалахує новий скандал, пов'язаний з виробництвом FPV-дронів під назвою "Судний день".

Пропагандист і "z-воєнкор" Романов поскаржився, що в гонитві за прибутком російський виробник робить розпіарені FPV-дрони "Судний день" настільки неякісними, що їхня ефективність на полі бою близька до нуля.

За його словами, дрони вже тривалий час штампуються для роботи на одній і тій самій частоті. Українські військові вже давно цю частоту виявили та забезпечили практично всю ЛБЗ як на ділянці, так і на інших напрямках відповідним РЕБом.

Як результат – переважна більшість дронів, що запускаються окупантами, не досягає цілей.

"Проблему могла б вирішити зміна частоти, але для постачальника це очевидно перетворилося на "just a business". "Судний день" довелося скасувати, тому що раптово виявилося, що російський виробник FPV-дронів у гонитві за легкою наживою робить їх через д**у", — ниє російський пропагандист.