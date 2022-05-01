Погоріли на пошуку "акторів": Арестович розповів подробиці затримання шпигунів РФ, які готували теракт з літаком

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович поділився подробицями плану ворожої ДРГ, яка збиралася збити пасажирський літак на території Росії чи Білорусі та звинуватити у цьому Україну.

Так, СБУ затримала російських шпигунів. Один з них, Олександр Тютерев, який має позивний "Морпех" - працівник головного управління генерального штабу РФ.

Диверсанти намагалися отримати українську ПЗРК через волонтерів. І для того, щоб увійти в довіру до них, вони давали їм інформацію про реальне місце перебування російських військ, але лише видавали координати так званих "кадирівців".

В інтерв'ю російському адвокату та правозахиснику Марку Фейгіну політик розповів, що група шукала акторів для того, щоб зняти відео нападу на пост тероборони. На цьому вони і "погоріли".

"З'ясувалося, що "їхній старший" брехав начальству в Москві - вони шукали постановочних товаришів, щоб зобразити напад на пост тероборони. Бо реально на пост тероборони нападати не хотіли, це ж загрожує. І вони хотіли розіграти та зняти ролик про те, що вони нібито вбивають і переслати начальству як звіт про виконану роботу та отримати гонорари. Вони шукали акторів та на цьому погоріли", – поділився Арестович.

Радник голови ОП додав, що три ключові складові цієї історії описують все, що відбувається в російській армії багато років:

"Перше – збити пасажирський літак. Друге – обдурити начальство. І третє – здати "кадирівців".

Зауважимо, до складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев. Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

Нагадаємо, росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР". В окупантів починається паніка від хоч однієї згадки про Чорнобаївку, де Збройні сили України вже 17 разів розбили ворога.

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