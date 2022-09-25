Погроза мала б схилити Україну до капітуляції: Захід готується реагувати, якщо Путін застосує ядерну зброю

На Заході сумніваються, чи застосує Росія ядерну зброю проти України, проте готуються до такого сценарію.

Про це пише Financial Times з посиланням на п’ятьох обізнаних співрозмовників, які погодились коментувати на умовах анонімності.

"Якщо він думає, що погроза мала схилити Україну до капітуляції чи поступок 20% своєї території, чи залякати всіх нас від подальшої допомоги Україні - сталося протилежне", - сказав високопосадовець із США.

Двоє інших співрозмовників вважають, що якщо Путін застосує ядерну зброю, то відповідь Заходу навряд буде рівноцінною, проте Росія отримає відповідь традиційним озброєнням. Західні аналітики вважають, що після поразки РФ на полі бою Путін після фейкових "референдумів" хоче показати, що війна РФ проти України нібито "оборонна".

Троє з п’ятьох співрозмовників розповіли, що країни-члени НАТО непублічно донесли Кремлю сигнали про те, якими будуть масштаби відповіді на будь-яке застосування ядерної зброї.

"Так само ми непублічно донесли, з ще більшими деталями, які наслідки це буде мати для статусу РФ як країни-парії", - зазначив один з американських співрозмовників.

Також Захід уже поділився з Україною своїми планами на випадок застосування Путіним ядерної зброї.

Американські аналітики зазначають, що розгортання ядерної зброї для застосування є довготривалим процесом і це помітять супутники.

"Путін скоріш буде погрожувати застосувати ядерну зброю і сподіватись отримати поступки, аніж власне застосує її", - вважає співдиректор програми ядерної політики у Фонді Карнегі за міжнародний мир Джеймс Ектон.

Також на Заході вважають, що застосування Путіним ядерної зброї не змінить ситуації на полі бою. Пуски ракет можуть "піти не за планом" і українська ППО може збити ракету з ядерним зарядом.

Нагадаємо, у Байдена заявили про попередження для Росії у разі застосування ядерної зброї.

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