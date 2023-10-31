Погрожувала концтаборами та полоном: СБУ повідомила про підозру путіністці-співачці Чичеріній

Вона стільки разів порушила закон України, що проведе за ґратами все життя.

Служба безпеки України повідомила про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами. Для цього на своєму ютюб-каналі вона публікувала звернення, де закликала ЗСУ здатися у російський полон.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, у своєму блозі путіністка погрожувала українським захисникам ув’язненням в російських концтаборах у Сибіру. Згодом це відео “підхопили” центральні пропагандисти Кремля та телеграм-канали так званих “Л/ДНР”.

“Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників. Таку агітацію вона супроводжувала “гаслами”, в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України. Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь рф”, - розповіли в СБУ.

Правоохоронці повідомили їй про підозру відразу за чотирма статтями КК України. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 22-річна українка, яка "хоче воювати за Росію", отримала довічне ув'язнення.

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