Погрожують розлучити з дітьми: окупанти в Маріуполі готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти

Погрожують розлучити з дітьми: окупанти в Маріуполі готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти

Російські окупанти готують масштабну дезінформаційну атаку для міжнародної спільноти з використанням батьків дітей, яких примусово депортували до Росії та Донецьку.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, через погрози розлучення з дітьми назавжди, батьків примушують записувати відео звернення, де вони начебто будуть “свідчити”, що розлучення батьків та дітей провели самі бійці “Азову” та військові “націоналісти” України.

“І що саме українські військові стали на заваді з’єднання сімей, зокрема батьків з дітьми, які перебували у лікарнях. Після таких роликів росіяни планують “другу серію”, де вони “знайшли та повернули” дітей батькам для посилення інформаційно-психологічного ефекту. Звертаємо увагу, що все подібне є прямим зловживанням та ще одним військовим злочином Росії. Батьки дітей знаходяться досі в окупованому Маріупольському району, тому не мають можливості протидіяти окупанту в психологічному тиску”, - наголосив Петро Андрющенко.

Він також додав, що громадянам не можна вірити подібним зверненням - вони зроблені під шантажем та примусом.

Нагадаємо, що Російські окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Чернігівщині.

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